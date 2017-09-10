اشاد امام الجمعة بمسجد مكي ومدير الحوزة العلمية لدار العلوم لاهل السنة في زاهدان مولوي عبدالحميد، بالامر الصادر عن قائد الثورة الاسلامية حول مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم بمختلف قومياتهم واعراقهم ومذاهبهم.

جاء ذلك في رسالة وجهها مولوي عبدالحميد الى قائد الثورة الاسلامية وصف فيها ما ورد في رد سماحته على الرسالة التي بعث بها اليه سابقا بـ الامر الصريح والحكيم وفصل الخطاب، موجها الشكر والتقدير للقائد على ذلك.

وصرح مولوي عبدالحميد في الرسالة (الثانية) انه تلقى من مكتب قائد الثورة الاسلامية رد سماحته والذي وصفه بانه امر تاريخي وحكيم وكلمة الفصل بما يدخل الياس في قلوب الضامرين السوء لايران الاسلامية ويبعث على السرور للشعب الايراني العزيز ويعد من الباقيات الصالحات ويعزز التضامن الوطني والامن المستديم.

واضاف، ان هذا الامر (الصادر عن قائد الثورة) قد بيّن الواجب الشرعي لجميع المسؤولين المدنيين والعسكريين واركان النظام الاسلامي في سياق تطبيق العدالة والرؤية المتساوية بين جميع القوميات والمذاهب، وقد اتم الحجة على الجميع.

وقال ، انني اري من واجبي ان اوجه جزيل الشكر والتقدير لقائد الثورة الحريص والحكيم، وآمل ان يجعل المدراء المحترمون في البلاد في مختلف مستوياتهم هذه الرسالة البينة والموجبة لرضا الله تعالى، نبراس طريقهم وان يبادروا الى ازالة اي تمييز ولامساواة بين ابناء الشعب الايراني الابي الذي يعد بمثابة الاسرة الواحدة.