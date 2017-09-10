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رقم الخبر: 202390 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: محليات  
اللواء صفوي: إنفصال شمال العراق مؤامرة جديدة للاعداء بعد هزيمة الارهابيين
فيما حذر من إندلاع حرب طويلة بالمنطقة جرائها

اللواء صفوي: إنفصال شمال العراق مؤامرة جديدة للاعداء بعد هزيمة الارهابيين

حذر كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي من الاعداء يحاولون تمرير مخطط جديد بعد هزيمة الارهابيين التكفيريين في العراق وسوريا تقوم فصوله على تقسيم العراق وفصل شماله عنه ما يعنى اثارة حرب طويلة الامد في المنطقة.
وقال اللواء صفوي في تصريح بمدينة سنندج ان اعداء المسلمين وبينهم الاميركيين والصهاينة وغيرهم يخططون لتقسيم العراق وفصل شماله ما يعني اشعال نار حرب طويلة الامد بين ابناء شعب هذا البلد وسيكون فيها الاكراد اول المتضررين .
واكد كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية اللواء صفوي ان دمشق وطهران وبغداد تعارض محاولات تقسيم العراق.
واشار اللواء صفوي الى ان هناك تياران يسودان في المنطقة هما تيار الهيمنة وتيار حوار المقاومة وقال ان اميركا تتشبث بلغة الهيمنة فيما تتمسك شعوب العراق وسوريا وايران بلغة المقاومة .
واوضح ان تقسيم دول المنطقة الى اجزاء صغير هو مخطط الاعداء بهدف ابقاء بسط هيمنتهم على المنطقة ولكن يقظة الاكراد ستحبط مؤامرات الاعداء .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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