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رقم الخبر: 202389 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنئ نظيره الطاجيكي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الرئيس روحاني يهنئ نظيره الطاجيكي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث الرئيس الشيخ حسن روحاني برقية تهنئة لنظيره الطاجيكي امام علي رحمن لمناسبة الذكرى الـ 26 لإستقلال بلاده.
وفي هذه البرقية قدم الرئيس روحاني تهانيه الخالصة لنظيره امام علي رحمان وحكومة وشعب بلاده لمناسبة الذكرى الـ 26 لاستقلال طاجيكستان، معتبرا الاواصر الثقافية – الحضارية العريقة التي لا تنفصم بين الشعبين رصيدا منقطع النظير ولا ينضب، والتي على اساسها بنيت العلاقات الثنائية وتواصلت.
واعرب الرئيس الايراني عن امله في تنمية واستمرار العلاقات الثنائية في مسار خدمة المصالح المشتركة وترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي، في ظل هذه الاواصر والمشتركات الشاملة بين الشعبين، متمنيا لنظيره الطاجيكي موفور الصحة والنجاح وللشعب الطاجيكي الصديق والشقيق الرفعة والازدهار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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