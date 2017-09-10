وفي هذه البرقية قدم الرئيس روحاني تهانيه الخالصة لنظيره امام علي رحمان وحكومة وشعب بلاده لمناسبة الذكرى الـ 26 لاستقلال طاجيكستان، معتبرا الاواصر الثقافية – الحضارية العريقة التي لا تنفصم بين الشعبين رصيدا منقطع النظير ولا ينضب، والتي على اساسها بنيت العلاقات الثنائية وتواصلت.

واعرب الرئيس الايراني عن امله في تنمية واستمرار العلاقات الثنائية في مسار خدمة المصالح المشتركة وترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي، في ظل هذه الاواصر والمشتركات الشاملة بين الشعبين، متمنيا لنظيره الطاجيكي موفور الصحة والنجاح وللشعب الطاجيكي الصديق والشقيق الرفعة والازدهار.