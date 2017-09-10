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|رقم الخبر: 202388
|تاريخ النشر: أيلول 09, 2017
|الوقت: 16:45
|الاقسام: محليات
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قائد الثورة يوافق على العفو أو خفض العقوبات بحق مدانين في مختلف المحاكم
لمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير السعيدين، وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، على مقترح العفو او خفض وتبديل العقوبات الصادرة بحق 1166 من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري ومنظمة التعزيرات الحكومية.
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