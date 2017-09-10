لمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير السعيدين، وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، على مقترح العفو او خفض وتبديل العقوبات الصادرة بحق 1166 من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري ومنظمة التعزيرات الحكومية.

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني قد اقترح في رسالة الى قائد الثورة لاصدار العفو او خفض وتبديل العقوبات الصادرة بحق 1166 من المدانين بعد ان تم اعتبارهم في لجنة العفو المركزية مستوفين للشروط اللازمة.

واضاف، ان هذا المقترح قد حظي في اطار تنفيذ البند 11 من المادة 110 من الدستور، بموافقة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.