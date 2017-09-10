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رقم الخبر: 202387 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: محليات  
ولايتي: كفاح المدافعين عن مراقد أهل البيت(ع) للتصدي لبني أمية العصر
خلال لقائه أسرة الشهيد حججي

ولايتي: كفاح المدافعين عن مراقد أهل البيت(ع) للتصدي لبني أمية العصر

اعتبر مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، تحرك وكفاح المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) ومن ضمنهم الشهيد محسن حججي بانه ياتي للتصدي لبني امية الزمان الذين يدعمون الجماعات الارهابية والتكفيرية من امثال داعش.
وخلال حضوره في منزل الشهيد محسن حججي ولقائه اسرته في مدينة نجف آباد التابعة لمحافظة اصفهان وسط ايران، قال ولايتي، ان كفاح المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع)، هو للتصدي لبني امية العصر الذين يسعون عبر دعم الجماعات الارهابية للوقوف امام الاسلام الاصيل وتحريفه.
واضاف، ان الشهيد حججي سار على نهج الامام الحسين(ع) في التصدي لبني امية والاشرار وتقويم الانحراف الذي حصل في طريق الاسلام.
وتابع ولايتي، ان استشهاد حججي كان تذكيرا للضمائر النائمة وجهدا لايجاد نهضة كبرى امام بني امية العصر والاشرار الدواعش وامثالهم في المنطقة.
وقال مستشار قائد الثورة في الشؤون الدولية، ان استشهاد حججي هو ليس ايران فقط بل المجتمع الاسلامي والعالم كله ايضا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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