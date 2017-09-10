هبطت أسعار الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، بفعل المخاوف من تضرر الطلب على الطاقة بشدة في الوقت الذي يتجه فيه الإعصار إرما، أحد أقوي الأعاصير في قرن، صوب فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة.

وإرما ثاني إعصار كبير يقترب من الولايات المتحدة في أسبوعين ومن المتوقع أن يصل إلى جنوب فلوريدا يوم الأحد وقد أودى بالفعل بحياة 14 شخصا ودمر جزرا في الكاريبي.

وتسبب الإعصار هارفي الذي سبقه وضرب تكساس في 25 أغسطس آب في تعطيل ربع طاقة التكرير الأمريكية وهو ما قلص الطلب على الخام مما تسبب في هبوط الأسعار.

ويقول محللون إنه حتى الخميس ظلت طاقة تكرير نحو 3.8 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 20 بالمئة، معطلة وإن عودة قطاع البترول الأمريكي إلى كامل طاقته ستستغرق أسابيع.

وفي حالة الإعصار إرما يشعر المحللون بقلق أكبر من أن الدمار الذي ستحدثه العاصفة قد يقلص بشدة الطلب على الطاقة.

وانخفض الخام الأمريكي 1.61 دولار، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، في التسوية إلى 47.48 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا، أو ما يعادل 1.3 في المئة، إلى 53.78 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عند 54.87 دولار للبرميل.

واختتم برنت الأسبوع مرتفعا 1.9 بالمئة بينما زاد الخام الأمريكي 0.4 بالمئة مبددا معظم مكاسبه الأسبوعية التي حققها في وقت سابق بفعل المخاوف المستمرة من تواصل أثر الأعاصير على الطلب والإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة انخفض نحو ثمانية بالمئة بسبب هارفي من 9.5 مليون برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا.لكن الإعصار إرما يتجه بعيدا عن قلب صناعة النفط الأمريكي.

بيد أن الإعصار إرما من غير المتوقع أن يؤثر على الإمدادات إذ يتجه بعيدا عن مناطق إنتاج النفط الأمريكي في الخليج.

كما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي منخفضا يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لخسائر محتملة جراء الإعصار إرما المتجه صوب ولاية فلوريدا بينما قاد انخفاض أسهم شركات كبرى مثل أبل وفيسبوك المؤشر ناسداك إلى هبوط أكثر حدة.