اعلن مساعد رئيس مؤسسة سكك الحديد الايرانية لشؤون العمليات والتشغيل "ابراهيم محمدي"، انه مع تدشين قطار الشحن بين الصين وايران سيتم تقليل فترة وصول البضائع بين البلدين الى 14 يوما بدلا من 35 يوما عبر النقل البحري.

وقال محمدي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس، ضمن إشارته الى انطلاق قطار الشحن بين الصين وايران: خلال العامين الماضيين تم عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية بين "ايران وتركمانستان"،"ايران وتركمانستان وكازاخستان" و"ايران وتركمانستان وكازاخستان وقسم الحاويات بسكك الحديد والمناطق الحرة في الصين" لتدشين قطار الشحن بين الصين وايران.

ولفت الى ان قطار الشحن تم اختباره عام 2010 بين الصين وايران لكنه لم يستمر لوجود مشاكل منها عدم وجود تسعيرة موحدة بين البلدان الاربعة والقضايا الحدودية وعدم تحديد موعد لتنفيذ تعهدات الجانبين وسرعة القطار المذكور.

واشار مساعد رئيس هيئة سكك الحديد الايرانية الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الرباعية في عشق آباد وآلماتا وطهران، ان تجري متابعة هذا القطار بواسطة كازاخستان مع تعهد الصين باطلاق قطار الشحن، وان تتولى عودة القطار من ايران الى الصين، الدول الثلاث الاخرى (ايران وتركمانستان وكازاخستان).

واوضح محمدي ان الدول الاربعة اتفقت على تسعيرة موحدة "حاوية – كيلومتر"، واستنادا الى مذكرة التفاهم سينطلق القطار من ثلاث مناطق حرة بالصين باتجاه ايران.

ولفت الى ان الهدف من تدشين قطار الشحن يكمن في تنشيط ممر الترانزيت عبر سكك الحديد بين الصين وايران، وقال: في سياق تشجيع التجار فقد تم تخفيض حمل البضائع في هذا القطار بنسبة 50 بالمئة.

وتطرق مساعد رئيس مؤسسة سكك الحديد الى مزايا الاستفادة من هذا القطار بالنسبة للتجار، وقال: في السابق كانت تصل البضائع من الصين الى ايران عبر النقل البحري في مدة 35 يوما، لكن مع تشغيل قطار الشحن فان البضائع ستصل في مدة اقصاها 14 يوما.

وتابع قائلا: ان قطار الشحن انطلق من الصين باتجاه ايران بعد ظهر يوم 5 سبتمر / ايلول الجاري، حاملا 41 حاوية يبلغ طولها 40 قدما من مدينة اينتشيون الصينية، ويتوقع ان يصل الى محطة السكك الحديدية "اينجه برون" الايرانية على حدود تركمانستان في غضون 10 ايام، وبعد ذلك سيصل الى طهران في مدة 3 ايام.

واوضح ان طول مسار قطار الترانزيت يبلغ 3400 كيلومتر منها 1000 كيلومتر في الاراضي الصينية و1000 كيلومتر في اراضي كازاخستان و700 كيلوتر في اراضي تركمانستان و700 كيلومتر في الاراضي الايرانية حتى يصل الى طهران.