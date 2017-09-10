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رقم الخبر: 202383 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: اقتصاد  
استمرار التعاون بين روسيا وإيران والهند وآذربايجان لإنشاء ممر الشمال – جنوب

استمرار التعاون بين روسيا وإيران والهند وآذربايجان لإنشاء ممر الشمال – جنوب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون مع إيران والهند وجمهورية آذربايجان مستمر لإنشاء ممر الشمال جنوب، مشيراً إلى أهمية المشروع على مستوى المنطقة والعالم عموماً.

وخلال كلمة له في مراسم اختتام المؤتمر الدولي الإقتصادي للشرق الأقصى الذي عقد في مدينة فلادي فاستوك الروسية يوم الجمعة، بحضور عدد من زعماء دول العالم والسفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي، قال بوتين: إن هناك مباحثات بين روسيا وإيران وجمهورية آذربايجان وكذلك الهند (باعتبارها المنطقة النهائية للمشروع) لتنفيذ هذا المشروع.

يذكر أن إيران وروسيا وجمهورية آذربايجان تسعى إلى تنفيذ ممر شمال جنوب في إطار إستكمال ممر هلسينكي بومباي الترانزيتي، وبطول 7200 كليومتر حيث يعتبر المشروع الأهم على صعيد التعاون بين هذه الدول الثلاث.

وكان كل من الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الآذربايجاني الهام علييف، عقدوا في كانون الأول الماضي إجتماعات ثنائية وثلاثية في العاصمة باكو لبحث التعاون لإنشاء مشروع ممر الشمال جنوب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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