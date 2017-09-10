وفي تصريح لإرنا في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، يوم الجمعة، قال جمشيدي إنه وخلال الزيارة التي قام بها وفد من مدراء المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الإيرانية إلى كوريا الجنوبية، بدعوة من إتحاد المصارف الكورية بحث الجانبان الإيراني والكوري القضايا المتعلقة بالعلاقات المصرفية والأنظمة المصرفية وإتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف: إن الجانبين إتفقا على زيادة حجم المبادلات المالية بعيداً عن الدولار، وإستخدام التقنيات الحديثة في الصناعة المصرفية وإرسال الخبراء بهدف التدريب.

واشار إلى ان العقد هو بمبلغ 8 مليارات دولار الذي وقع بين إيران وكوريا الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، وقال: إن زيارة الوفد المصرفي الإيراني تأتي بعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق إلى طهران العام الماضي وتهدف إلى متابعة الإتفاقيات التي عقدت بين الجانبين.

ولفت إلى أن زيارة الوفد الإيراني إلى كوريا الجنوبية حظيت بإهتمام بالغ من قبل الإعلام الكوري، مشيراً إلى أن الوفد عقد إجتماعاً مع السفير الإيراني لدى سيئول، حيث قام الأخير بتزويد الوفد بمعلومات جيدة عن الأوضاع المصرفية والإقتصاديه الكورية.