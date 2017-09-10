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رقم الخبر: 202380 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: محليات  
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالتي أنباء ارنا وقازاينفورم

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالتي أنباء ارنا وقازاينفورم

وقعت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا ووكالة قازاينفورم الكازاخستانية للانباء مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.
ووقع المذكرة في العاصمة الكازاخية آستانة، كل من المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا محمد خدادي ونظيره الكازاخي عسكر عمروف.
وتتضمن مذكرة التفاهم هذه؛ تبادل النتاجات الخبرية وتنفيذ مشاريع للتعاون وتنظيم برامج مشتركة مثل الورش والدورات التدريبية وكذلك اقامة معارض الصور والأنشطة الأخرى.
ومن البنود الاخرى لمذكرة التفاهم، بين ارنا وقازاينفورم، التعاون في مجال التغطية الخبرية لبرامج رئيسي البلدين والوفود والاحداث في ايران وكازاخستان.
وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرين العامين للوكالتين، سارية المفعول لفترة 3 اعوام قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
يذكر ان وكالة قازاينفورم الحكومية تعد اكبر وكالة انباء كازاخستانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ولها 15 مكتبا في انحاء كازاخستان، فضلا عن مراسلين في روسيا والصين وتركيا والامارات والاردن واوزبكستان وقرغيزيا وجمهورية اذربيجان ودول الاتحاد الاوروبي. ولهذه الوكالة ايضا اتفاقيات للتعاون مع 22 وكالة انباء منها ايتارتاس وبلتا البيلاروسية.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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