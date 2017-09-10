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رقم الخبر: 202379 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: محليات  
وزير الارشاد يؤكد التضامن بين المسلمين وأتباع الأديان السماوية الأخرى في المجتمع الإيراني
مستقبلاً وزير خارجية الفاتيكان

وزير الارشاد يؤكد التضامن بين المسلمين وأتباع الأديان السماوية الأخرى في المجتمع الإيراني

أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي التضامن بين المسلمين وأتباع الأديان السماوية الأخرى في المجتمع الإيراني.
وقال إن شدة هذا التضامن ظهرت في ظروف حساسة مثل الحرب العراقية المفروضة على إيران (1980-1988) حيث دافع المسيحيون عن بلادهم الى جانب اخوتهم المسلمين.
وخلال إستقباله وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر اشار صالحي الى أن الأمن الفردي والديني الذي يحصل عليه أتباع الأديان السماوية في إيران في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة هو في مستوى جيد لافتاً الى أن المسيحيين واليهود والأرمن يعيشون بسلام الى جانب أخوتهم المسلمين .
واعتبر أن ميزة التسامح التي يتمتع بها المجتمع الإيراني والسياسة التي تنتهجها القيادة في إيران جعلت من إيران البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتعايش فيه جميع الأديان السماوية بصورة مسالمة.
واشاد بالعلاقات التاريخية بين إيران والفاتيكان معرباً عن أمله بأن يساعد هذا اللقاء في تطوير وتعميق العلاقات الثنائية.
واشار صالحي الى وجود 40 كنيسة في العاصمة طهران وحدها الى جانب الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية ووسائل الإعلام المقروءة وغير المقروءة والتي تسمح للمسيحيين بممارسة نشاطاتهم بحرية.
من جانبه أعرب وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغير عن سعادته كممثل عن بابا الفاتيكان بلقاء المسؤولين الإيرانيين مشيراً الى أن الهدف من زيارته لطهران هو تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واشار الى إمكانية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة القضايا الإجتماعية والأخلاقية منها مشدداً على المواقف المشتركة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بحل المشاكل والنزاعات الدولية.
وأعتبر إن المجتمع المسيحي يحظى بإحترام في إيران مشيداً بالحريات الدينية والقضائية التي يتمتع بها المسيحيون في هذا البلد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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