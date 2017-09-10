أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، يوم الجمعة، أن السلطات تمكنت من إبطال 11 هجوما إرهابيا على أراضي البلاد منذ بداية العام الجاري.

وقال كولومب أثناء مراسم تولي المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI): "لقد تم إبطال 11 هجوما، والواضح أن فرنسا يمكن أن تشهد غدا ما حدث في برشلونة"، في إشارة إلى هجوم دهس باستخدام سيارة شحن أسفر عن مقتل 16 شخصا في عاصمة كاتالونيا، في 17 أغسطس/آب الماضي.