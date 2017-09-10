رفضت ألمانيا دفع تعويضات إضافية لبولندا عن الخسائر التي تكبدتها أثناء حقبة الحرب العالمية الثانية، جراء احتلالها من قبل القوات الألمانية النازية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، يوم الجمعة: إن بلاده تفي بمسؤوليتها عن "الجرائم المفجعة"، التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وذكر المتحدث أن ألمانيا دفعت تعويضات ضخمة لعدة دول، من بينها بولندا أيضا، كما أنها مستمرة في دفع تعويضات عن عواقب الجرائم النازية لغاية الآن.