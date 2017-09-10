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رقم الخبر: 202376 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 15:41 الاقسام: دوليات  
ألمانيا ترفض دفع تعويضات إضافية لبولندا

ألمانيا ترفض دفع تعويضات إضافية لبولندا

رفضت ألمانيا دفع تعويضات إضافية لبولندا عن الخسائر التي تكبدتها أثناء حقبة الحرب العالمية الثانية، جراء احتلالها من قبل القوات الألمانية النازية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، يوم الجمعة: إن بلاده تفي بمسؤوليتها عن "الجرائم المفجعة"، التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وذكر المتحدث أن ألمانيا دفعت تعويضات ضخمة لعدة دول، من بينها بولندا أيضا، كما أنها مستمرة في دفع تعويضات عن عواقب الجرائم النازية لغاية الآن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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