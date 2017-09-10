أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن قوة الإعصار إيرما اشتدت مجددا إلى الدرجة الخامسة القصوى الليلة الماضية، مع بدء الإعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا، في وقت حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه وطالبهم بالإبتعاد عن طريق الإعصار إيرما.

وأضاف المركز أن الإعصار المدمر ترافقه رياح عاتية وهو يتقدم باتجاه الغرب بسرعة عشرين كيلومترا في الساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويأتي توجه إيرما إلى السواحل الأمريكية بعدما نشر الدمار في سواحل الدومينيكان وهاييتي وجزر تركس أند كايكوس، وقد أودى الإعصار إيرما، وهو أحد أعنف عواصف المحيط الأطلسي منذ قرن، بحياة 14 شخصا وخلّف دمارا واسعا في الممتلكات والمباني.

وتشير التفاصيل إلى أن حجم خسائر الإعصار في دول الكاريبي يبلغ نحو 10 مليارات دولار، حسبما قدّر خبراء مخاطر الكوارث يوم الجمعة.

وتغطي التقديرات نحو 12 جزيرة ومنطقة ضربها الإعصار، إضافة إلى توقعات بشأن الدمار في جزيرتي تركس وكايكوس الواقعتين ضمن مسار الإعصار، وفق ما أعلنه مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا تقليل المخاطر في ألمانيا.

وقال رئيس مجموعة تحليل الكوارث في المركز جيمس دانيل "من المحتمل أن تكون كلفة الخسائر عشرة مليارات دولار في منطقة الكاريبي. إنها خسارة فادحة".

ويمكن أن تصل الكلفة إلى نحو 120 مليار دولار إذا تم إدراج الولايات المتحدة في تقديرات الخسائر.

من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من قوة التدمير المحتملة للإعصار إيرما مع اتجاهه صوب فلوريدا، وحث السكان المقيمين في مساره على مراعاة التوصيات الحكومية.