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رقم الخبر: 202369 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 15:36 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي

ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي

قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز إنه كان يرغب في أن يضم نجم فريق برشلونه الإسباني ليونيل ميسي إلى النادي الملكي.

وقال بيريز في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية "لو كان ميسي حاضرا في ذروته خلال مدتي الأولى كرئيس، كنت سأعمل على إلحاقه بالنادي الملكي." إلا أنه أردف بالقول: " ميسي لاعب للنادي الكاتالوني منذ نعومة أظفاره ومن الصعب بما كان أن يتم إقناعه بالتوقيع لصالح فريقنا في الوقت الحاضر. "

وأشار بيريو لأت "ميسي لاعب من نوعية زين الدين زيدان" ويُذكر أن عقد ميسي ينتهي في الصيف ولم يوقع رسمياً على تجديد عقده مع برشلونة إلى الآن.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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