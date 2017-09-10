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|رقم الخبر: 202368
|تاريخ النشر: أيلول 09, 2017
|الوقت: 15:35
|الاقسام: رياضة
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نيمار لرئيس نادي برشلونة: "أنت نكتة"
رد اللاعب البرازيلي نيمار بشكل غير لائق على انتقادات رئيس النادي الكاتالوني جوسيب بارتوميو للثقة التي منحها لنيمار وأبيه.
واقتبس نيمار تصريحات لبارتوميو من صفحته على موقع انستغرام، معلقا : "هذا الرئيس مجرد نكتة!."
وكان قد وجه رئيس نادي برشلونة انتقادات لنيمار ووالده على دفع الشرط الجزائي لدى انتقاله للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان.
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