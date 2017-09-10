رد اللاعب البرازيلي نيمار بشكل غير لائق على انتقادات رئيس النادي الكاتالوني جوسيب بارتوميو للثقة التي منحها لنيمار وأبيه.

واقتبس نيمار تصريحات لبارتوميو من صفحته على موقع انستغرام، معلقا : "هذا الرئيس مجرد نكتة!."

وكان قد وجه رئيس نادي برشلونة انتقادات لنيمار ووالده على دفع الشرط الجزائي لدى انتقاله للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان.