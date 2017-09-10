ينال مدافع ميلان ليوناردو بونوتشي وزميله السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس بطل إيطاليا لكرة القدم في المواسم الستة الماضية الراتب الأعلى في الدوري الإيطالي.

وبحسب دراسة لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" المحلية نشرت الخميس، ينال كل من بونوتشي (30 عاما) وهيغواين (29 عاما) راتبا سنويا يقدر بـ 7.5 ملايين يورو.

وانتقل بونوتشي من يوفنتوس إلى ميلان في يوليو الماضي في صفقة قدرت بـ 40 مليون يورو، ويمكن لعائداته السنوية أن ترتفع الى 10 ملايين يورو، 7.5 منها كأجر و2.5 على شكل مكافآت وحوافز.

ويأتي المهاجم الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا، زميل هيغواين في يوفنتوس، في المركز الثالث براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو، مقابل 6 ملايين لزميله البرازيلي دوغلاس كوستا وحارس ميلان الشاب غانلويغي دوناروما.

وعلى صعيد المدربين، فإن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري هو الأعلى أجرا براتب يصل إلى 7 ملايين يورو، ويأتي خلفه بفارق بعيد مدرب إنتر ميلان لوتشانو سباليتي بـ 4 ملايين.

لكن أليغري يحتل المركز العاشر على الصعيد الأوروبي، بعيدا عن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينال 18 مليون يورو.

واستنادا إلى دراسة الصحيفة ذاتها، فإن إجمالي رواتب أندية الدوري الإيطالي ارتفعت هذا الموسم من 927 إلى 955 مليون يورو، ويأتي يوفنتوس في المقدمة برواتب تصل إلى 164 مليونا مقابل 117 لميلان و91 لروما و82 لإنتر ميلان و81 لنابولي و62 للاتسيو.