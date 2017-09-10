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رقم الخبر: 202364 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: رياضة  
إيقاعات نادال تسحق ديل بوترو في أميركا المفتوحة

إيقاعات نادال تسحق ديل بوترو في أميركا المفتوحة

اقترب رفائيل نادال المصنف الأول عالميا خطوة أخرى نحو حصد لقبه 16 في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما تعافى من تأخره بمجموعة ليسحق الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف 24 بنتيجة 4-6 و6-صفر و6-3 و6-2 في الدور قبل النهائي لبطولة أميركا المفتوحة الجمعة.

وعانى اللاعب الإسباني للتعامل مع الإرسال والضربات القوية لمنافسه في المجموعة الأولى قبل أن يعثر على إيقاعه ليتأهل لمواجهة الجنوب افريقي كيفن اندرسون في النهائي الیوم.

وبدا ديل بوترو، الذي خاض تسع مجموعات في الدورين السابقين، مرهقا وبلا أنياب أمام منافسه الإسباني القوي.

وحسم نادال الأمور ضد اللاعب الارجنتيني الفائز باللقب في 2009 بضربة خلفية من الفرصة الأولى للفوز بالمباراة ليعود إلى النهائي على ملاعب فلاشينغ ميدوز للمرة الأولى منذ فوزه باللقب في 2013.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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