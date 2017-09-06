|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 202322
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 19:45
|الاقسام: محليات
|
قائد في الجيش: ردّ القوات المسلحة على الحماقات المحتملة للأعداء سيكون قاصماً
اكد قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري على الجاهزية التامة للقوات المسلحة الايرانية في مجال الدفاع عن حدود البلاد؛ مصرحا ان اي حماقة محتملة للاعداء او استهداف بلادنا سيواجه ردا قاصما من جانب القوات المسلحة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|جابري انصاري: رؤية مشتركة مع لبنان حول مكافحة الارهابيين في سوريا وحل الازمة سياسياً (تقرير شامل + صور)