اكد قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري على الجاهزية التامة للقوات المسلحة الايرانية في مجال الدفاع عن حدود البلاد؛ مصرحا ان اي حماقة محتملة للاعداء او استهداف بلادنا سيواجه ردا قاصما من جانب القوات المسلحة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد حيدري للصحفيين وذلك على هامش زيارته لإحدى المقرات العسكرية في محافظة كلستان (شمال ايران).

واكد قائد القوات البرية للجيش الايراني ان القوات المسلحة الايرانية برمتها وفي اطار تعليمات قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن حدود هذا الوطن .

وشدد على انه في حال قيام العدو بأية حماقة محتملة وشنه هجوما على ايران فإنه سيواجه ردا قاصما وفي اقصر وقت من جانب القوات المسلحة.