قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال لقائه برئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي، ان تطوير العلاقات البرلمانية بين طهران وبرازيليا من شأنه أن يؤدي الى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

والتقى السفير الإيراني في برازيليا علي سقائيان، بالسناتور ورئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي فيرناندو كولور.

وفي بداية اللقاء، أشار سقائيان الى خلفيات العلاقة الطيبة والتاريخية بين البلدين وقال مضيفا، توجد طاقات جيدة للإرتقاء بمستوى العلاقات بين إيران وجمهورية البرازيل الإتحادية في مختلف المجالات وان البرلمان الإيراني يرحب ويدعم تطوير العلاقات الثنائية.

وأردف، ان مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - البرازيلية في مجلس الشورى الإسلامي تعلن عن إستعدادها لتيسير وتسريع التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه، اذ رحب السناتور فيرناندو كولور في هذا اللقاء، بتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بين طهران وبرازيليا، قال نحن نأمل في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات عبر تبادل الوفود ومجموعة الصداقة البرلمانية.

كما أشاد بسياسات حكومة الرئيس روحاني القائمة على تسوية المشاكل من خلال الحوار السلمي دون التهديد والعنف؛ وأضاف نحن ندعم المواقف القوية لإيران في مكافحة الإرهاب. وأعرب المسؤول البرازيلي عن إرتياحه من ارتقاء مكانة إيران في المنطقة يوما بعد يوم.

وفي الختام وجه السفير الإيراني لدى البرازيل دعوة من جانب رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي الى السناتور فيرناندو كولور لزيارة طهران.