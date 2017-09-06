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|رقم الخبر: 202320
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 19:39
|الاقسام: محليات
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آية الله هاشمي شاهرودي يزور النجف الاشرف
وصل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله السيد محمود هاشمي شاهرودي والوفد المرافق الى محافظة النجف الاشرف؛ وذلك على امتداد زيارته للعراق حيث كان في استقباله ممثل ولي الفقيه في العراق آية الله السيد مجتبي حسيني و شخصيات ايرانية وعراقية.
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