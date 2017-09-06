وصل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله السيد محمود هاشمي شاهرودي والوفد المرافق الى محافظة النجف الاشرف؛ وذلك على امتداد زيارته للعراق حيث كان في استقباله ممثل ولي الفقيه في العراق آية الله السيد مجتبي حسيني و شخصيات ايرانية وعراقية.

وكان من بين المستقبلين لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في المطار القنصل العام الايراني في النجف الاشرف ساداتي فر، ومحافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، وعدد من المسؤولين في مجلس المحافظة .

يذكر ان آية الله هاشمي شاهرودي الى جانب امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي والوفد المرافق بدأ الخميس الماضي زيارة الى العراق والتقى لحد الآن برئيس الوزراء حيدر العبادي، ومساعد رئيس الجمهورية نوري المالكي وآخرين من الشخصيات السياسية العراقية.