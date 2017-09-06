أكد امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد لاريجاني، بان الاتفاق النووي اثبت بان ايران لم تسع ابدا وراء السلاح النووي.

وخلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان ماساهيكو كومورا والوفد المرافق له بطهران، استعرض محمد جواد لاريجاني المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في معارضة انتاج وتخزين واستخدام السلاح النووي من قبل جميع الدول وفي كل مناطق العالم وقال، ان الاتفاق النووي اثبت للدول التي كانت تتهم ايران بمحاولة انتاج السلاح النووي، بانها لم تسع ابدا لامتلاك هذا السلاح، ولكن ينبغي على اميركا وحلفائها الاوروبيين ان يعلموا ايضا بان ايران لا ترى اي حدود لتطوير معرفتها وتكنولوجيتها النووية السلمية في اطار تعهداتها وحقوقها.

واضاف، من المؤكد اننا سوف لن نكون البادئين بتجاهل الالتزام بالاتفاق النووي ولكن لاشك ايضا باننا سنرد بما يتناسب على نقض الالتزام من الطرف الاخر.

بدوره اكد المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان دعم بلاده لمواقف حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الساحة العالمية خاصة الاتفاق النووي وقال ان هذه المواقف مهمة جدا لبلاده.

واستعرض مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزير الخارجية الياباني الاسبق، الازمة في شبه الجزيرة الكورية والاخطار التي يمكن ان تسببها لامن اليابان بصورة مباشرة، مؤكدا على الدور الاساس للصين في حل هذه الازمة من دون الحاجة للجوء الى الاساليب العسكرية.

واعرب الجانب الياباني خلال القاء عن الرغبة بالتعرف المتبادل بين الحقوقيين والقضاة في البلدين على الانظمة القضائية، كل للآخر، وكذلك تنمية العلاقات الثنائية الحقوقية والقضائية.

ونوه الجانبان الى النتائج الايجابية للحوارات حول حقوق الانسان بين ايران واليابان واعلنا عن الاستعداد لاقامة ورشة مشتركة في طهران للتعرف على الانظمة القضائية والحقوقية للطرفين وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتي من المقرر ان يشارك فيها قضاة وحقوقيون من البلدين.