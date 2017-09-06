اكد مسؤول بعثة الحج الايرانية وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة السيد علي قاضي عسكر قرب انهاء ملفات داعش وباقي الجماعات التكفيرية الاخرى، مؤكدا ضرورة تجفيف جذور الفكر التكفيري في العالم الاسلامي.

ولدى استقباله رئيس بعثة الحج التركية اكرم كلش في مكة المكرمة، قال قاضي عسكر، ان المسار الذي بامكانه ان يقودنا الى تحقيق هدفنا هو تبادل وجهات النظر بين العلماء والمفكرين الاسلاميين الذين بامكانهم مناقشة الاسلام الحقيقي والشبهات حوله بشكل اكاديمي والرد على تساؤلات المواطنين.

واشار الى ضرورة اقامة الملتقيات وتقديم المقالات والقاء الكلمات لتقريب وجهات النظر، معلنا الاستعداد للتعاون في هذا المجال في معهد ابحاث الحج في مدينة قم المقدسة.

واكد قاضي عسكر كذلك ضرورة الدفاع عن المسلمين المظلومين في العالم عبر الاليات المناسبة وقال ينبغي استثمار طاقات المحافل الدولية لانقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم ومسلمي ميانمار لممارسة الضغوط لوقف المجازر بحق المسلمين فيها.

واشار الى ان قضية فلسطين هي القضية الجوهرية للعالم الاسلامي وتحظى باهتمام من قبل ايران وتركيا وقال ان قوى الهيمنة تسعى للحفاظ على الكيان الصهيوني كغدة سرطانية في المنطقة عبر اثارة النزاعات والازمات فيها.

بدوره قال اكرم كلش خلال اللقاء ان اسرائيل تستغل الصراع داخل العالم الاسلامي لتمرير مخططها الرامي الى تقسيم المسجد الاقصى، داعيا الدول الاسلامية الى التعاون والعمل على احباط هذه المؤامرة.