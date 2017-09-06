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رقم الخبر: 202314 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: محليات  
خبير روسي: أي طائرة اسرائيلية لن تجرؤ على الإقتراب من الاجواء الايرانية مع وجود منظومة (باور)

خبير روسي: أي طائرة اسرائيلية لن تجرؤ على الإقتراب من الاجواء الايرانية مع وجود منظومة (باور)

هنأ الخبير العسكري الروسي فيكتور بارنيتس، المهندسين الايرانيين على صنع منظومة (باور373) الصاروخية، مؤكدا ان هذا السلاح دفاعي بالكامل وقادر على تغطية الأجواء الايرانية بالكامل وصد أي اعتداء.
وأفادت وكالة تسنيم للانباء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اختبرت مؤخرا بنجاح منظومة (باور 373) الصاروخية ارض - جو، فيما نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الخبير العسكري الروسي فيكتور بارنيتس قوله: إن هذه المنظومة دفاعية بالكامل ولكن رغم ذلك كان لاختبارها ردود فعل سلبية من قبل بعض الدول ومنها امريكا و(اسرائيل) اللتان تخشيان بقوة أي تعزيز للقدرة الدفاعية الايرانية.
وكان قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي قد أعلن في وقت سابق: إن منظومة (باور) الصاروخية أشبه بمنظومة (اس 300) الروسية، وستتسلّمها قوات الدفاع الجوي الايراني في عام 2018 الى جانب منظومة (اس 300) الروسية.
وحول هذا الامر قال الخبير العسكري الروسي فيكتور بارنيتس: إن منظومة (باور) الصاروخية تم تصنيعها من قبل خبراء ايرانيين وبالإفادة من مواصفات منظومة (اس 300) الروسية بنسبة 95 بالمئة، وان صواريخ (باور) هي (تؤام) لصواريخ (اس 300).
واضاف: إن منظومة باور الصاروخية تتطابق بالكامل مع مواصفات صواريخ (اس 300) الخاصة من ناحية الارتفاع والمدى وعدد الاهداف التي يمكن ان تدمرها ونظام الرادار.
ونوه هذا الخبير الروسي الى انه في حال تسليم منظومة باور الى الجيش الايراني ستصبح القوات الجوية الايرانية قوية جدا ولن تجرؤ أي طائرة اسرائيلية على الإقتراب من الاجواء الايرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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