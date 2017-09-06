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رقم الخبر: 202313 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: محليات  
إيران استرجعت من أميركا 7ر1 مليار دولار لعقود عسكرية تعود لقبل الثورة

إيران استرجعت من أميركا 7ر1 مليار دولار لعقود عسكرية تعود لقبل الثورة

قال مساعد وزير الدفاع العميد رضا طلايي: إن طهران إسترجعت مبلغ مليار و710 ملايين دولار من قيمة عقود عسكرية موقّعة بين إيران وأميركا في فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية.
ولفت العميد طلايي إلى أن إيران وأميركا كانتا قد وقّعتا أكثر من 2200 عقد عسكري شملت شراء تسليحات عسكرية من ضمنها طائرات (F – 16) كما شملت تواجد للمستشارين العسكريين الأميركيين في إيران.
وقال مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة إلى أن بعض هذه العقود تم إلغاؤها بعد انتصار الثورة الإسلامية وبعض العقود الأخرى جرى التوصل إلى استكمالها بشروط جديدة لكن أميركا لم تراع هذه الشروط، وأضاف: بناءً على ما تقدّم فقد استطاعت إيران بان إسترجاع مبلغ مليار و710 مليون دولار من قيمة هذه العقود، فيما تم نقل بعض قضايا بقية العقود الـ1126 إلى المحكمة الدولية في لاهاي حيث يُتوقّع أن تصدر قرارها في ربيع العام المقبل.
ونوّه طلايي إلى أن مجمل المطالبات الإيرانية لاسترجاع قيمة العقود العسكرية تبلغ حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار.
مساعد وزير الدفاع أشار في جانب آخر من حديثه التلفزيوني إلى موضوع الأمن في الخليج الفارسي، معتبرا أن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يمكن فقط ببذل الجهود من قبل الدول المطلّة على الخليج الفارسي، وقال: حضور الأجانب في الخليج الفارسي لن يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وتابع: إن حركة الأسطول الأميركي في المياه الدولية تخضع لمعايير وقوانين، وأميركا تحاول أن تخرج عن حدود أطر هذه المعايير، ولذا فإن تواجدها في هذه المياه هو تواجد مخالف للقوانين الدولية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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