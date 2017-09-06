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رقم الخبر: 202312 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: محليات  
طهران: صمود المسلمين يجبر المجرمين على التوقف عن إرتكاب الجرائم

طهران: صمود المسلمين يجبر المجرمين على التوقف عن إرتكاب الجرائم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن صمود المسملين وانسجامهم في ما بينهم أمام جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في ميانمار سيجبر مرتكبي هذه الجرائم على التراجع والكف عن جرائمهم وانتهاكاتهم.
وادان بهرام قاسمي الانتهاكات المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع دائما ما يتعرض له المسلمون في كافة انحاء العالم وأن قضية شعب الروهينغا موضع اهتمام الوزارة الخارجية الايرانية.
وأضاف قاسمي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف بعث العام الماضي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أعرب فيها عن قلقه من تفاقم أوضاع شعب الروهينغا وطالبه باتخاذ خطوات جادة لاجبار حكومة الميانمار لتحسين وضع حقوق الإنسان في المينمار.
وقال قاسمي أن على الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ادانة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض المسلمون في ميانمار ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد له لهذه الجرائم التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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