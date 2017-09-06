أفاد مصدر محلي في حضرموت أن مسؤولاً أمنياً وضابطاً يمنياً يحمل الجنسية الإماراتية قُتلا في حادثتَيْن منفصلتين برصاص مسلّحين مجهولين غرب المحافظة جنوب شرق اليمن.

وأشار المصدر إلى أنّ مدير أمن دوعن العقيد علي صالح باداهيه اغتيل في منطقة قيدون بمديرية دوعن من قبل مسلّحين لاذوا بالفرار.

ووفقاً للمصدر، فقد قُتل الضابط فيصل بارشيد الذي يحمل الجنسية الإماراتية أثناء قضائه إجازة العيد، فيما أصيب مواطن يمني كان بجواره بمرتفعات دوعن، ما أسفر عن مقتل الضابط في القوات الإماراتية وإصابة الآخر، في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ فيصل بارشيد كان يعمل ضابطاً في القوات الإماراتية بمنطقة لبنة بارشيد بمديرية دوعن في وادي حضرموت.

من جانب آخر أفاد مصدر عسكري باستهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية معسكر الإسناد في منطقة نجران السعودية.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من قوات هادي في إحراق آلية عسكرية تابعة لهم إثر قصف للجيش واللجان في منطقة حَام بمديرية المُتُون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف قوات هادي بالمدفعية منطقتَيْ وقز وسَداح بمديرية المَصْلوب شمال المحافظة، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات قوات هادي في الدار البيضاء بالمديرية ذاتها.

وفي مأرب شمال شرق اليمن المجاورة للجوف، أفاد مصدر عسكري بمصرع 6 عناصر من قوات هادي بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرّقة من مديرية صِرواح، كما أفاد المصدر بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي إثر تدمير آليّتَيْن عسكريّتَيْن بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدفهم في تلّة المطار بالمديرية.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، تستمرّ المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية نهم شمال شرق المدينة، حيث قال مصدر عسكري إنّ مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات قوات هادي في جبل دوة وجبال يَام بالمديرية.

وفي تعز، أكد مصدر عسكري مصرع 4 عناصر من قوات هادي في عمليّات قنص للجيش واللجان والشعبية بمنطقتَيْ بِير باشا ووادي صالة جنوب البلاد. يأتي ذلك بعد ساعات من قصف مقاتلات التحالف بـ17 غارة جوية منطقة يَخْتِل بمديرية المَخا الساحلية غرب المحافظة، كما استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي في تبة السيمن بمديرية ذوباب الساحلية جنوب غرب تعز، وإعطاب الجيش واللجان 3 آليات عسكرية لقوات هادي في قصف مدفعي على تجمّعاتهم بمنطقة الثوباني بمديرية مَوْزَع.

أما في شبوة شرق اليمن، فأكّد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى من قوات هادي في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان.

غلى ذلك استشهد 3 مدنيين وجرح 5 آخرين، الأربعاء، إثر غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في قرية بمحافظة حجة شمال اليمن.

وأكد مراسل "المسيرة نت" استشهاد 3 مواطنين وجرح 5 آخرين غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في قرية السادات بمديرية حيران بالمحافظة.

وأضاف المراسل أن الغارة تسببت في إحداث دمار هائل في المنزل المستهدف ومحيطه، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

واستشهدت امرأتين وطفل وجرح خمسة آخرين، السبت الماضي جراء غارة شنها طيران العدوان على منزل بمديرية وشحة في ذات المحافظة.

وتتواصل جرائم العدوان بحق المدنيين من خلال استهدافها منازل المواطنين في عدد من المحافظات على مدى أكثر من عامين ونصف كان أخرها ارتكاب العدوان لثلاث جرائم في صنعاء راح ضحيتها أكثر من 150 شهيد وجريح وسط صمت عالمي تجاه جرائم العدوان بحق اليمنيين.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، الأربعاء، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري بأن عددا من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لاقوا مصرعهم في نهم بعد استهداف آليتين تابعتين لهم بصاروخ موجه مضاد للدروع.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وتم تدمير آلية ومدرعة لهم، الأربعاء، في عمليات وهجمات للجيش واللجان الشعبية في محافظات تعز وشبوة ومأرب.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوما على مواقع مرتزقة العدوان في مديرية موزع غرب محافظة تعز.

وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير مدرعة لهم إثر الهجوم، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري كان بحوزة المرتزقة.

وأضاف المصدر أن وحدات الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة طول السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة.

وفي محافظة مأرب شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في تبة المطار، مما أدى إلى تكبيدهم خسائر جسيمة في الأرواح.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، في وقت سابق الأربعاء، تجمعات للغزاة والمرتزقة في مديرية الهاملي بمديرية موزع غرب المحافظة، محققة إصابات مباشرة.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد دمروا، الثلاثاء، آليتين تابعتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي إثر إستهدافهم في تبة المطار، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في قصف مواقعهم بالقذائف المدفعية في منطقة المخدرة بصرواح.

هذا وصدت وحدات الجيش اليمن واللجان الشعبية الأربعاء، محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وعناصر القاعدة في محافظة البيضاء حيث دكت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة في محافظة.

وأفاد مصدر عسكري بكسر وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان وعناصر القاعدة في مديرية ذي ناعم، مؤكدا تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد.