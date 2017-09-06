الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس

استأنفت مجموعات من المستوطنين، الأربعاء، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، فيما قامت قوات العدو الصهيوني بعمليات اعتقال ودهم بمدن الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع "فلسطين الآن" فقد استأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك، وتلقت شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى، في الوقت الذي تتواجد فيه أعداد كبيرة من المواطنين في المسجد.

إلى ذلك شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات، ليلة الثلاثاء، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت 13 مواطنا من مدن رام الله والخليل وطولكرم والقدس المحتلة.

كما أغلقت قوات العدو، فجر الأربعاء، بالشمع الأحمر ورشة حدادة، واستولت على 3 مخارط ومعدات في عرابة جنوب جنين.

من جهة اخرى وافق ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء في كيان العدو الصهيوني، على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على جبال القدس المحتلة.

وكشفت مصادر إعلامية صهيونية، الأربعاء، النقاب عن أن المجلس، وافق الثلاثاء، على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال "المحيطة" بالقدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية على موقعها الالكتروني: "إن "إسرائيل" تعتبر البناء في هذه المنطقة ضروري بسبب نقص أراضي البناء في القدس".

وأشارت إلى أن جمعية حماية الطبيعة وجماعات بيئية، احتجت على المخطط، كون البناء في هذه المنطقة سوف يسبب ضررا بيئيا على المناظر الطبيعية والينابيع في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تغطي خطة البناء مساحة قدرها 600 هكتار حيث سيتم بناء حوالي 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية.

من جانبه أعلن عضو "الكنيست" الصهيوني سموت ريتش، من حزب البيت اليهودي الموجود في الائتلاف الحكومي، عن مقترح ينصّ على ضرورة سيطرة ما سمى بـ "إسرائيل" على عموم الضفة الغربية المحتلّة، وتفكيك السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها بالكامل، والبدء بمشروع واسع جدا للاستيطان في كل مكان.

واقترح ريتش، في تصريحات تناولتها الصحف الصهيونية الكبرى الصادرة، الاربعاء، أن يتزامن ذلك مع تشجيع الفلسطينيين سواء بالضفة الغربية المحتلّة أو حتى الفلسطينيين في الداخل المحتل على الهجرة إلى خارج عموم فلسطين، وبمحض إرادتهم وتقديم إغراءات مالية سخية إليهم، بحسب الصحف العبرية.