زادت أسعار النفط، الأربعاء، بعد ارتفاع هوامش التكرير العالمية وإعادة فتح مصاف على الساحل الأمريكي لخليج المكسيك مما ساهم في تحسين آفاق سوق الخام بعد انخفاضات حادة جراء العاصفة هارفي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتاً إلى 66ر53 دولار للبرميل بحلول الساعة 52ر09 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 81ر48 دولار للبرميل.

ويجري إستئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام. وحتى يوم الثلاثاء، تعطل نحو 8ر3 مليون برميل من طاقة التكرير أو ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة، مقارنة مع 2ر4 مليون برميل يومياً في ذروة العاصفة. وتركز الأنظار أيضاً على الإعصار إرما، الذي جرى تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا وقد يعطل مصافي أخرى ويسبب مزيداً من نقص الوقود.

وتظهر بيانات منصة تومسون رويترز إيكون أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لإرما.

هذا واستقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية والتوقعات بأن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة قد يفضي إلى تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة هناك.

ولم يسجل سعر الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية عند 10ر1338 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 41ر06 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في الجلسة السابقة. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1ر0 بالمئة إلى 40ر1343 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام الين متجهاً صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر بفعل التوترات حول كوريا الشمالية وتصريحات مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول ضعف معدل التضخم. وأشار صناع السياسات داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الحذر من ضعف التضخم، وأيد القليل منهم تأجيل المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن شأن رفع الفائدة دعم الدولار وزيادة العائد على السندات مما يضع ضغوطاً على أسعار الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1ر0 بالمئة إلى 87ر17 دولار للأوقية. ونزل البلاتين بنسبة مماثلة إلى 05ر1005 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 50ر964 دولار للأوقية.