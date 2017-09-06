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|رقم الخبر: 202303
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 18:29
|الاقسام: اقتصاد
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القطاع الصناعي الإيراني ينمو 9ر4% في 3 شهور
أعلن مركز الإحصاء الايراني، أن القطاع الصناعي سجل نمواً بنسبة 9ر4 بالمئة خلال فصل الربيع 21 مارس/ آذار - 21 يونيو/ حزيران 2017، قياساً بالفترة المناظرة 2016.
وذكرت البيانات أن إجمالي الناتج المحلي في الفترة المذكورة بلغ 427ر836ر1 تريليون ريال مع احتساب النفط، و 693ر456ر1 تريليون ريال دون النفط (الدولار=33266 ريالاً)، مسجلاً نمواً بنسبة 5ر6 بالمئة و7 بالمئة بالترتيب. وتحدثت البيانات أن القطاع الزراعي في فترة 21 مارس/ آذار - 21 يونيو/ حزيران 2017 سجل نمواً على أساس سنوي، بنسبة 1ر3 بالمئة والصناعي (يشمل إستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن والصناعة الطاقة والبناء) 9ر4 المئة، وقطاع الخدمات 3ر8 بالمئة.
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