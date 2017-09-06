وأوضح نوبخت، في مؤتمر صحافي، ان قيمة مشتريات القمح المحلي بلغت 46ر115 تريليون ريال (الدولار= 33266 ريالا)، حيث تم سداد 8ر75 تريليون من المستحقات المزارعين. من جهة ثانية، أكد نوبخت أن المجلس الاقتصادي وافق على إستثمار مليار يورو عبر تمويل من بنك الاستيراد والتصدير الكوري (اكزيم بنك)، لبناء 3 مستشفيات في طهران وتبريز وشيراز.