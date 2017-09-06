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|رقم الخبر: 202302
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 18:26
|الاقسام: اقتصاد
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مشتريات القمح المحلي في البلاد تخطت 8ر8 مليون طن
أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية بلوغ المشتريات الحكومية من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد منتصف أبريل/ نيسان حتى 4 سبتمبر/ أيلول 834ر8 مليون طن.
وأوضح نوبخت، في مؤتمر صحافي، ان قيمة مشتريات القمح المحلي بلغت 46ر115 تريليون ريال (الدولار= 33266 ريالا)، حيث تم سداد 8ر75 تريليون من المستحقات المزارعين. من جهة ثانية، أكد نوبخت أن المجلس الاقتصادي وافق على إستثمار مليار يورو عبر تمويل من بنك الاستيراد والتصدير الكوري (اكزيم بنك)، لبناء 3 مستشفيات في طهران وتبريز وشيراز.
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