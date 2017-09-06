  • الأربعاء ١٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأربعاء , سبتمبر 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202302 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
مشتريات القمح المحلي في البلاد تخطت 8ر8 مليون طن

مشتريات القمح المحلي في البلاد تخطت 8ر8 مليون طن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية بلوغ المشتريات الحكومية من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد منتصف أبريل/ نيسان حتى 4 سبتمبر/ أيلول 834ر8 مليون طن.

وأوضح نوبخت، في مؤتمر صحافي، ان قيمة مشتريات القمح المحلي بلغت 46ر115 تريليون ريال (الدولار= 33266 ريالا)، حيث تم سداد 8ر75 تريليون من المستحقات المزارعين. من جهة ثانية، أكد نوبخت أن المجلس الاقتصادي وافق على إستثمار مليار يورو عبر تمويل من بنك الاستيراد والتصدير الكوري (اكزيم بنك)، لبناء 3 مستشفيات في طهران وتبريز وشيراز.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0626 sec