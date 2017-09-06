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رقم الخبر: 202301 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: اقتصاد  
تعاون إيراني-إيطالي-هندي في صناعة العربات

تعاون إيراني-إيطالي-هندي في صناعة العربات

أعلن رئيس منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات الايرانية (ايدرو) عن إتفاقية ثلاثية بين (ايدرو) وشركتين إيطالية وهندية لصنع عربات عبر التمويل .

واجتمع محمود معظمي، صباح الأربعاء، مع وفد من كبار مدراء الشركات الهندية النشطة في مجالات النفط والطاقة وإنتاج العجلات وصناعة القطع وصناعات التقنيات الحديثة، حيث قال معظمي: ان المفاوضات المنعقدة في مجال إستثمارات الشركات الهندية الضخمة في إيران تمهد الأرضية لتعاون كبير وإيران تسعى لتوفير الأرضية الجيدة للمستثمرين الأجانب .وأضاف: ان (ايدرو) تستعد لتمهيد الفرص لتعزيز التعاون بين الشركات الهندية المتطورة والشركات الخاصة.

وحضر اللقاء سفير الهند في طهران، حيث وصف المفاوضات بين البلدين لتعزيز التعاون الصناعي إيجابية، معلناً عن استعداد نيودلهي لتسهيل النشاطات الصناعية المشتركة .

وبحث الجانبان بشأن برنامج إتفاقية ثلاثية ميان ايدرو وشركتي  Firema الإيطالية، و Titagroup الهندية، حيث من المقرر أن يتم تنفيذه في مجال صنع عربات في إحدى المناطق الإيرانية المحرومة عبر التمويل.

 
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