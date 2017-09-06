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رقم الخبر: 202300 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: اقتصاد  
موسكو وطهران تضعان اللمسات الأخيرة على برنامج "النفط مقابل السلع"

موسكو وطهران تضعان اللمسات الأخيرة على برنامج "النفط مقابل السلع"

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أن روسيا وإيران تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإمدادات ضمن إطار برنامج (النفط مقابل السلع).

وقال نوفاك، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: (نتفق على التفاصيل، وبشكل أساسي تجري دراسة المسألة الآن من وجهة نظر الحسابات المالية). ورداً على سؤال فيما إذا بدأ التوريد، قال نوفاك: (حتى الآن لم يبدأ).

وأعلن وزير الطاقة الروسي، في 18 آب/ أغسطس، أن إمدادات النفط من إيران عبر برنامج (النفط مقابل السلع" قد يبدأ بعد شهر.

هذا وصرح نوفاك، في بداية آذار/ مارس، أن حجم مشتريات النفط في إيران في إطار صفقة المقايضة قد تصل قيمتها إلى 100 ألف برميل في اليوم، وفي العام حوالي 5 ملايين طن. وصرح الممثل التجاري الروسي في إيران، أندري لوغانسكي، أنه في إطار البرنامج، روسيا قد تقوم بتوريد منتجات بقيمة 45 مليار دولار إلى إيران.

 
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