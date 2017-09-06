أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أن روسيا وإيران تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإمدادات ضمن إطار برنامج (النفط مقابل السلع).

وقال نوفاك، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: (نتفق على التفاصيل، وبشكل أساسي تجري دراسة المسألة الآن من وجهة نظر الحسابات المالية). ورداً على سؤال فيما إذا بدأ التوريد، قال نوفاك: (حتى الآن لم يبدأ).

وأعلن وزير الطاقة الروسي، في 18 آب/ أغسطس، أن إمدادات النفط من إيران عبر برنامج (النفط مقابل السلع" قد يبدأ بعد شهر.

هذا وصرح نوفاك، في بداية آذار/ مارس، أن حجم مشتريات النفط في إيران في إطار صفقة المقايضة قد تصل قيمتها إلى 100 ألف برميل في اليوم، وفي العام حوالي 5 ملايين طن. وصرح الممثل التجاري الروسي في إيران، أندري لوغانسكي، أنه في إطار البرنامج، روسيا قد تقوم بتوريد منتجات بقيمة 45 مليار دولار إلى إيران.