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رقم الخبر: 202299 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
إقامة علاقات بنكية بين إيران والبرازيل خلال الأشهر القادمة

إقامة علاقات بنكية بين إيران والبرازيل خلال الأشهر القادمة

أعلن مساعد الشؤون الدولية والتجارية لوزير النفط الايراني، أمير حسين زماني نيا، عن إقامة علاقات بنكية بين ايران والبرازيل خلال الأشهر القادمة.

وأشار زماني نيا، في تصريح له الثلاثاء، الى مقترح شركة النفط الوطنية البرازيلية (بتروراس) حول تطوير الطبقات النفطية في حقل بارس الجنوبي، لافتاً الى المحادثات التي جرت بين الجانبين الايراني والبرازيلي، منوهاً في السياق الى قدرات شركة (بتروراس) في هذا الإطار. ولفت مساعد وزير النفط الى أنه سيتم بنهاية العام الايراني (الحالي) توقيع عدد من الإتفاقيات النفطية مع الشركات الأجنبية، منوها في ذات السياق الى المحادثات الجارية حالياً مع عدد من هذه الشركات لتطوير الحقول النفطية في أنحاء البلاد.

وحول التعاون المصرفي بين ايران والبرازيل، قال زماني نيا: ان فريقاً من المسؤولين في البنك المركزي والبنوك الايرانية الخاصة شرع منذ الأسابيع الماضية في إجراءات لإعداد وثيقة للتعاون المصرفي بين البلدين، متطلعاً الى بدء هذا التعاون خلال الأشهر القادمة.

 
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