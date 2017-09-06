وأشار زماني نيا، في تصريح له الثلاثاء، الى مقترح شركة النفط الوطنية البرازيلية (بتروراس) حول تطوير الطبقات النفطية في حقل بارس الجنوبي، لافتاً الى المحادثات التي جرت بين الجانبين الايراني والبرازيلي، منوهاً في السياق الى قدرات شركة (بتروراس) في هذا الإطار. ولفت مساعد وزير النفط الى أنه سيتم بنهاية العام الايراني (الحالي) توقيع عدد من الإتفاقيات النفطية مع الشركات الأجنبية، منوها في ذات السياق الى المحادثات الجارية حالياً مع عدد من هذه الشركات لتطوير الحقول النفطية في أنحاء البلاد.

وحول التعاون المصرفي بين ايران والبرازيل، قال زماني نيا: ان فريقاً من المسؤولين في البنك المركزي والبنوك الايرانية الخاصة شرع منذ الأسابيع الماضية في إجراءات لإعداد وثيقة للتعاون المصرفي بين البلدين، متطلعاً الى بدء هذا التعاون خلال الأشهر القادمة.