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رقم الخبر: 202298 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: اقتصاد  
سيئول تحتضن ملتقى التعاون الإقتصادي الإيراني-الكوري

سيئول تحتضن ملتقى التعاون الإقتصادي الإيراني-الكوري

عقدت الدورة الخامسة لملتقى التعاون الاقتصادي بين ايران وكوريا الجنوبية في العاصمة سيئول يوم الثلاثاء، بعنوان (الاقتصاد السياسي عقب الانتخابات الرئاسية) بمشاركة عدد من خبراء البلدين.

ونظم هذا الملتقى بمبادرة منظمة التخطيط الدولي لكوريا الجنوبية (KIEP) ، حيث شارك فيها وفد من ايران برئاسة رئيس مؤسسة الدراسات والأبحاث التجارية بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا رضوي.

وأكد السفير الايراني حسن طاهريان، في كلمة ألقاها خلال الملتقى، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمصالح المتبادلة بين الشركات الايرانية والكورية خاصة في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا في فترة ما بعد خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).

 
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