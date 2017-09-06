أعلن محمد مشكين فام المدير التنفيذي لشركة (بارس) للنفط والغاز، أن حجم الاستثمارات الموظفة بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، تبلغ 70 مليار دولار حالياً.

جاء ذلك بمراسم توقيع شركة النفط الوطنية الايرانية، عقداً بقيمة 42 مليون يورو، مع كونسرتيوم مزدوج يضم شركة (سوفرغاز) الفرنسية وشركة (ثمين) الايرانية، بغية إعادة تدوير غاز مصفاة المرحلة الثانية والثالثة بحقل بارس المشترك (جنوب ايران). وتوقع مشكين فام أن ترتفع الاستثمارات إلى 90 مليار دولار، حيث يتطلب إستثمار 500 مليون دولار بمجال حرق الغاز (Flaring) في المراحل الـ12 للحقل.

ويستهدف العقد الموقع أمس الأربعاء، الحد من هدر بحجم 450 ألف متر مكعب يومياً من الموارد الغازية، فضلاً عن الحد من إنبعاث 500 ألف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. ووقع الإتفاقية كل من المسؤول عن مشروع تنفيذ التنمية المستدامة في حقل بارس الجنوبي علي محمد أحمدي، ومدير عام شركة ثمين كوروش آهنج، وعن الجانب الفرنسي يان ابريس لكومت مدير عام شركة سفره غس.

يذكر أن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ موضوع الإتفاقية تمتد لثلاثين شهراً وتبلغ قيمة المشروع 42 مليون يورو. وقام فريق الهندسة والتخطيط لمشروع التنمية المستدامة في حقل بارس الجنوبي بمهمة إجراء دراسات حول هذا المشروع، مستخدماً المعلومات الميدانية في للمنطقة المعنية وكذلك مصافي المراحل الثانية والثالثة في حقل بارس الجنوبي. علماً ان شركة (سفره غس) الفرنسية ستقوم بأعمال التصميم والإنشاءات ونقل التكنولوجيا، فيما تتولى شركة (ثمين) مهمة توفير وتصنيع الأجهزة ضمن مشروع الإتفاقية الثلاثية في حقل بارس الجنوبي.