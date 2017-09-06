بحث وزير الطرق وبناء المدن الايراني عباس آخوندي، خلال اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء البلاد، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقد زار وزير الطرق الإيراني قطر بهدف المشاركة في مراسم إفتتاح ميناء الحمد في البلاد تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها أمير قطر. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتحديداً في مجال الطرق وبناء‌ المدن.

ومن المقرر أن يوقع المسؤولان الإيراني والقطري إتفاقية تسهيل النقل الدولي والترانزيت بين البلدين بهدف تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين إيران وقطر وتركيا.

كما عقد الوزير آخوندي لقاء بوزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي بحث خلاله سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات النقل والترانزيت والدعم اللوجيستي. وأكد آخوندي، خلال اللقاء، ضرورة الإستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها الموانئ الإيرانية، معرباً عن استعداد إيران لتوفير الإحتياجات اللوجيستية والترانزيتية للمنطقة وإن بإمكان إيران أن تضع الموانئ الإيرانية وكذلك مطار الإمام الخميني تحت تصرف التجار العمانيين والقطريين.

وخلال إجتماع آخوندي بوزيري النقل القطري والعماني في الدوحة، شدد المجتمعون على ضرورة تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري وتطوير التعاون في المجالات الجوية والموانئ وممرات النقل. وقد بحث الوزراء الثلاثة إتفاقية عشق آباد والتعاون بين الدول الثلاث في مجال النقل والسياحة والتجارة.

تجدر الإشارة إلى أن تدشين ميناء حمد الذي بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو 1ر7 مليار دولار، بإمكانه أن يفتح طرقاً جديدة أمام قطر نحو بلدان كالهند و عمان و تركيا و باكستان.

وفي السياق، أعلن مساعد مكتب الشؤون العربية والأفريقية في مؤسسة تنمية التجارة الايرانية عن إجراء التخطيط لمشاركة الشركات الايرانية في جناح ايران بالمعرض التخصصي الدولي للصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية الذي سيقام في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مهرداد فلاح اوريمي، في تصريح له: انه ستتشارك ايران في المعرض نظراً الى قدراتها في الصناعات الغذائية وأهمية تطوير الصادرات غير النفطية الى أسواق قطر، وكذلك في إطار توجهات مؤسسة تنمية التجارة الايرانية وشركة المعارض الدولية للمساهمة.