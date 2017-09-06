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رقم الخبر: 202292 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: عربيات  
انتهاء السلطات السعودية من أعمال هدم حي المسورة التاريخي
أمير سعودي: إذا لم أسافر فاعلموا أني قتلت!

انتهاء السلطات السعودية من أعمال هدم حي المسورة التاريخي

أعلنت السلطات السعودية الانتهاء من جميع أعمال هدم حي المسورة التاريخي ببلدة العوامية في منطقة القطيف، وإزالة آثار الدمار والخراب الذي خلفته قواتها بعد أن شمل الهدم لـ 488 منزلًا كان مأهولا بالسكان، غير المحال التجارية، وأماكن العبادة، وإحراق السيارات المدنية.
وقال المتحدث الإعلامي في أمانة الشرقية محمد الصفيان إنه "تم حاليا الانتهاء بالكامل من المرحلة الأولى في مشروع تطوير حي المسوّرة من خلال الانتهاء من كافة أعمال الهدم والإزالة بالحي، تمهيدًا للبدء بالمشروع التنموي والذي من المقترح أن تكون مدة تنفيذه الزمنية سنتين".
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الحكومة السعودية بوقف أعمال الهدم للحي التاريخي، والذي يتعرض سكانه لضغوط الإخلاء بدون توفير سكن بديل أو تعويض مناسب.
وتُتّهم قوات الأمن السعودية بإحراق مبانٍ تاريخية وبإجبار السكان على الفرار من منازلهم.
وفي سياق آخر ترك أمير سعودي مثير للجدل، عرف في الفترة الماضية بانتقاداته الشديدة لدولة الإمارات، تعليقا مريبا على حسابه في تويتر، صيغ على شكل وصية.
وكتب الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، تغريدة غامضة تحدث فيها عن إمكانية قتله، كما أوصى ببناته، من دون إشارة أو تلميح للمعنيين بذلك.
يذكر أن الأمير عبد العزيز بن فهد عرف بتغريدات لا يتفق محتواها مع سياسة المملكة، ما دفع العديد من النشطاء السعوديين مرات إلى التشكيك في صحتها، مشيرين إلى أن حسابه مخترق.
 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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