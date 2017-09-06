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رقم الخبر: 202291 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: دوليات  
اتهام الرئيسين البرازيليين السابقين بتشكيل منظمة إجرامية

اتهام الرئيسين البرازيليين السابقين بتشكيل منظمة إجرامية

أعلن المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت في وقت متأخر يوم الثلاثاء، أنه وجه تهمة تشكيل منظمة إجرامية ضد الرئيسين السابقين لويس ايناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف.

 ونقلت وكالة رويترز عنه القول إن التهمة ذاتها تم توجيهها كذلك ضد 6 أعضاء بارزين من حزب العمال. وأكد المدعي العام أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم لها علاقة بشركة النفط الحكومة البرازيلية Petrobras وهي تتضمن الفساد وغسيل الأموال.  وتتضمن وثيقة الاتهام 230 صفحة وتمت إحالتها إلى المحكمة العليا البرازيلية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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