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رقم الخبر: 202290 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: عربيات  
توقعات بتشديد الحصار على الدوحة وتصاعد الأزمة الخليجية

توقعات بتشديد الحصار على الدوحة وتصاعد الأزمة الخليجية

توقعت مصادر أن تتصاعد حدة الأزمة الخليجية بين دولة قطر وخصومها الأربعة سياسيا وإعلاميا، وأن تركز السعودية التي تقود هذا التحالف على خطوات جديدة مفاجئة.
وكشفت المصادر وفق صحيفة "رأي اليوم" ان السعودية وحلفاؤها يبذلون جهودا مكثفة في الوقت الراهن لإقناع السلطات الأمريكية باستقبال المرشح كأمير بديل "عبد الله بن علي آل ثاني" في واشنطن، واجتماعه بالمسؤولين الرسميين الكبار، وظهوره في وسائل إعلام أمريكية.
كما من المحتمل ممارسة ضغوط على الكويت لتوجيه الدعوة لعبد الله بن علي لحضور القمة الخليجية المقبلة التي تعقد على أراضيها في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وإعطائه مقعد قطر، على غرار ما فعلت الحكومة القطرية مدعومة بدول خليجية في قمة الدوحة العربية في آذار/مارس عام 2013، حين جرى إعطاء مقعد سورية للمعارضة السورية.
الجدير ذكره أنه ما زال من غير المعروف كيف سيكون الرد القطري إذا ما جرى تطبيق هذه الخطوات جزئيا أو كليا، لكن المصادر الخليجية نفسها لا تستبعد أمرين: الأول أن تتأجل القمة الخليجية القادمة في الكويت، والثاني: احتمال انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي، أو تجميد عضويتها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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