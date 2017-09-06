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رقم الخبر: 202289 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: دوليات  
اعتقال 6 دواعش في اسبانيا تدربوا على قطع الرؤوس

اعتقال 6 دواعش في اسبانيا تدربوا على قطع الرؤوس

قالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الأربعاء: إن الشرطة الإسبانية والمغربية اعتقلت خمسة مغاربة وإسبانيا واحدا للاشتباه في انتمائهم لخلية متشددة تدرب أعضاءها على قطع الرؤوس.

وتمثل عمليات الاعتقال أول مداهمات كبيرة منذ الهجوم المزدوج الذي شنه متشددون في قطالونيا في أغسطس آب وأدى إلى مقتل 16 شخصا قضى معظمهم دهسا بسيارة فان في برشلونة. وقالت الوزارة إن الخلية كانت في مرحلة متقدمة من نشاطها، ولكنها لم توضح ما إذا كان المعتقلون من الرجال أم النساء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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