وتمثل عمليات الاعتقال أول مداهمات كبيرة منذ الهجوم المزدوج الذي شنه متشددون في قطالونيا في أغسطس آب وأدى إلى مقتل 16 شخصا قضى معظمهم دهسا بسيارة فان في برشلونة. وقالت الوزارة إن الخلية كانت في مرحلة متقدمة من نشاطها، ولكنها لم توضح ما إذا كان المعتقلون من الرجال أم النساء.