"إرما" يغير مسار طائرة البابا فرانسيس أجبر الإعصار "إرما" الطائرة التي تقل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، من إيطاليا إلى كولومبيا، الأربعاء، على تغيير مسارها بعد وصوله إلى شمال الكاريبي.