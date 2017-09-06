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|رقم الخبر: 202288
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2017
|الوقت: 18:31
|الاقسام: دوليات
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"إرما" يغير مسار طائرة البابا فرانسيس
أجبر الإعصار "إرما" الطائرة التي تقل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، من إيطاليا إلى كولومبيا، الأربعاء، على تغيير مسارها بعد وصوله إلى شمال الكاريبي.
وقال مسؤول في الفاتيكان إن مسار رحلة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإيطالية (أليطاليا)، كان يشمل منطقة بورتوريكو الأميركية، لكن الطائرة حولت مسارها جنوبا لتطير فوق جزر باربادوس وترينيداد. وأظهرت الأرصاد الجوية الأخيرة أن الإعصار إرما، وهو من أقوى العواصف فوق المحيط الأطلسي خلال قرن. سيضرب بورتوريكو في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
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