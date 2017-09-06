قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، امين مجمع الصحوة الاسلامية في ايران، علي اكبر ولايتي، نحن لن نسمح لاحد بزيارة المنشآت العسكرية الايرانية؛ مضيفا في مؤتمر صحفي له أمس الاربعاء، ان العالم سيقف بوجه الامريكان الذين يسعون الى نقض الاتفاق النووي.

وصرح ولايتي قائلاً: نحن على علم بالزيارات العديدة التي جرت من جانب امريكا الى (مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وتحدثنا في هذا الخصوص مع امانو ايضا؛ لكنه لن نسمح لاحد بزيارة المنشآت العسكرية الايرانية.

وتابع المنشآت العسكرية الايرانية تشكل جزءا من الأمن القومي ولن يستطيع (هؤلاء) القيام بأي خطوة في هذا الخصوص.

وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية، الاربعاء، تطرق امين عام مجمع الصحوة الاسلامية الى موضوع (الاستفتاء) في كردستان العراق، مجددا مواقف ايران في الدفاع عن سلامة اراضي العراق وبلدان المنطقة؛ وقال: ان الحكومة العراقية تعارض هذا الاستفتاء.

واردف ولايتي، ان ايران وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها مع العراق لا تؤيد الاستفتاء حول سلامة الاراضي والهوية الوطنية العراقية؛ مصرحا ان هذا المشروع يهدد سلامة اراضي العراق ويمهد لتقسيم هذا البلد.

وفي معرض الاشارة الى العلاقات المستقبلية بين ايران والسعودية، قال: ان البلدين اتفقا على توفير امن الحج وقد التزم الجانبان بهذا الاتفاق؛ لافتا الى الزيارة المرتقبة لوفد سعودي الى ايران وايضا زيارة وفد من ايران الى السعودية بهدف تفقد المقرات الدبلوماسية.

واستطرد القول، نحن لا نواجه أي مشكلة مع السعودية فيما يخص العلاقات الثنائية؛ وحول القضايا الاقليمية ايضا نقول للسعوديين بان لا يتدخلوا في شؤون بلدان المنطقة.

وعلى صعيد آخر، اعرب مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية عن اسفه حيال المجازر الاخيرة بحق المسلمين في بورما؛ مؤكدا ان اعمال قتل وتشريد المسلمين تشكل اكثر الممارسات بشاعة؛ ومنتقدا ما تقوم به حكومة ميانمار من جرائم قتل ضد المسلمين بذرائع عنصرية واهية ودون اي اكتراث الى الرأي العالم الدولي.

وفي معرض تعليقه على تصريحات مندوبة امريكا الدائمة لدي الامم المتحدة، نيكي هيلي، قال: ان الامريكان لا يحظون باي نفوذ في المنطقة؛ لافتا الى الانتصارات المتتالية للحكومتين العراقية والسورية؛ كما اكد بان الامريكان يسعون الى نقض الاتفاق لنووي لكن العالم سيقف ضدهم.

وتطلع المسؤول الايراني الى مزيد من الانتصارات وتحرير مدن سورية وعراقية قريبا.