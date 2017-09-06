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رقم الخبر: 202274 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 15:37 الاقسام: محليات  
لجان الصداقة لثلاثة عشر بلد تشارك في مهرجان المائدة الإيرانية

لجان الصداقة لثلاثة عشر بلد تشارك في مهرجان المائدة الإيرانية

قال المدير العام لمؤسسة التراث الثقافي لمحافظة 'مركزي': تشارك لجان الثقافة لثلاثة عشر بلد في العالم ونائب رئيس المجلس الأعلى للجان الصداقة الإيرانية في مهرجان المائدة الإيرانية يوم الخميس 7 أيلول/سبتمبر.
وأضاف 'محمد محسيني' الأربعاء، ان التعرف علي الأطعمة المحلية لكل منطقة والمتعة بتذوق الأذواق المنوعة لمختلف الشعوب في العالم قد خلق نوعا خاصا من السياحة تحت عنوان 'السياحة الغذائية' (food tourism)، بما تحظى برغبة كبيرة لدى مختلف الأوساط العالمية.
وأردف، 'ان التعريف بالممتلكات السياحة الغذائية الإيرانية هي الهدف من إقامة هذا المهرجان'.
ويشارك خلال مراسم إفتتاح مهرجان المائدة الإيرانية والثقافة السياحية كل من رؤساء لجان الصداقات الشعبية لإيران وفرنسا وكينيا ورومانيا والسويد وبيلاروس وسيراليون وأستراليا والأمناء العامين للجان الصداقات الأخرى لإيران وتايلاند وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وباكستان وهولندا.
ويذكر، ان هذا المهرجان يقام منذ 7 لغاية 9 أيلول/سبتمبر في مدينة أراك مركز محافظة مركزي (وسط) والمشاركة فيه متاحة للعموم مجانا.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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