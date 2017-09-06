وفي بيان رداً على رسالة كان قد تقدم بها خطيب الجامع المكي (لأهل السنة)، مدير حوزة 'دار العلوم' العلمية في مدينة زاهدان (شرق) 'مولوي عبد الحميد' الى قائد الثورة الاسلامية، قام بابلاغها اياه رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية 'حجة الاسلام محمدي كلبايكاني'، اكد آية الله العظمى الخامنئي قائلا 'نحن ايضا نرى بجد ضرورة ان يقف الجميع الى جانب بعضهم الآخر وان يبذلوا جهدهم وفي صفوف مرصوصة متماسكة لرفعة ايران الاسلامية وعزتها'.

واكد قائد الثورة الاسلامية في رسالته الى خطيب المسجد المكي، ضرورة تفويت الفرصة على اعداء البلاد وعملائهم 'الخناسين' في محاولاتهم الرامية الى غرس الفرقة في لحمة (الشعب) والمساس بها.

وفي الختام تطلع آية الله العظمى الخامنئي الى نجاح الشعب الايراني بكامل مكوناته في النهوض بمستوى البلاد وشموخه ولخدمة المصالح الوطنية وتعزيز الوحدة والانسجام؛ وان يقوم الجميع بدورهم في سياق المسؤولية الدينية والوطنية.

وكان رجل الدين السني البارز في ايران، مولوي عبد الحميد قد تقدم برسالة في 2 اغسطس 2017، الى سماحة قائد الثورة الاسلامية مستعرضا فيها 'بعض مشاكل اهل السنة في ايران'؛ ومعربا عن امله بان يصدر سماحته ايعازا في هذا الخصوص.