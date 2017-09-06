يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «ناسجو الخيال» (بافندكان خيال) للمخرج محمدصادق جعفري في مهرجان «زلاتنا» لعلم الانسان في رومانيا.

وسيعرض الفيلم في القسم الاساس للمهرجان بدورته الثانية التي ستقام في 22 و23 من سبتمبر الجاري.

ويحكي «ناسجو الخيال» قصة مجموعة من فاقدي البصر يمتهنون حياكة السجاد ويقضون اوقات رائعة برفقة بعضهم البعض...

يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجان كلكتا الدولي بالهند ونال لوحة تقديرية من الدورة الثامنة لمهرجان الافلام الوثائقية لسينما الحقيقة .