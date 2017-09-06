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رقم الخبر: 202263 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: ثقافة وفن  
«ناسجو الخيال» فيلم ايراني يشارك في مهرجان «زلاتنا» في رومانيا

«ناسجو الخيال» فيلم ايراني يشارك في مهرجان «زلاتنا» في رومانيا

يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «ناسجو الخيال» (بافندكان خيال) للمخرج محمدصادق جعفري في مهرجان «زلاتنا» لعلم الانسان في رومانيا.

وسيعرض الفيلم في القسم الاساس للمهرجان بدورته الثانية التي ستقام في 22 و23 من سبتمبر الجاري.

ويحكي «ناسجو الخيال» قصة مجموعة من فاقدي البصر يمتهنون حياكة السجاد ويقضون اوقات رائعة برفقة بعضهم البعض...

يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجان كلكتا الدولي بالهند ونال لوحة تقديرية من الدورة الثامنة لمهرجان الافلام الوثائقية لسينما الحقيقة .

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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