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رقم الخبر: 202262 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان دولي بكندا يهدي جائزة الى «الزائدة الدودية»

مهرجان دولي بكندا يهدي جائزة الى «الزائدة الدودية»

حصل الفيلم السينمائي الايراني «الزائدة الدودية» للمخرج حسين نمازي على جائزة من مهرجان «مونتريال» الدولي للافلام في كندا.

ونال الفيلم جائزة افضل سيناريو من المهرجان التي ذهبت الى مخرجه وكاتبه حسين نمازي.

وتنافس الفيلم في أولى مشاركته الدولية، في القسم التنافسي للمهرجان الذي اقيمت دورته الـ 41 في الفترة بين 24 اغسطس المنصرم وحتى 4 سبتمبر الجاري في كندا.

فيلم «الزائدة الدودية» (آبانديس) قصة درامية تدور احداثها في المستشفى حيث المواقف الصعبة والمؤثرة والمؤلمة للمرضى وذويهم وهو من بطولة امير علي دانائي وآنا نعمتي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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