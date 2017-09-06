حصل الفيلم السينمائي الايراني «الزائدة الدودية» للمخرج حسين نمازي على جائزة من مهرجان «مونتريال» الدولي للافلام في كندا.

ونال الفيلم جائزة افضل سيناريو من المهرجان التي ذهبت الى مخرجه وكاتبه حسين نمازي.

وتنافس الفيلم في أولى مشاركته الدولية، في القسم التنافسي للمهرجان الذي اقيمت دورته الـ 41 في الفترة بين 24 اغسطس المنصرم وحتى 4 سبتمبر الجاري في كندا.

فيلم «الزائدة الدودية» (آبانديس) قصة درامية تدور احداثها في المستشفى حيث المواقف الصعبة والمؤثرة والمؤلمة للمرضى وذويهم وهو من بطولة امير علي دانائي وآنا نعمتي.