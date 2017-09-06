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رقم الخبر: 202261 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: ثقافة وفن  
ممثل سوري في دور سياسي إيراني مناهض لأميركا

ممثل سوري في دور سياسي إيراني مناهض لأميركا

يشارك الممثل السوري جهاد عبدو في فيلم أمريكي جديد بعنوان «الابن البكر» 1st Born للمخرج الإيراني علي عطشاني، إلى جانب الممثلين الأمريكيين ويليام بالدوين وفال كيلمر.

ويحكي الفيلم الجديد تفاصيل قصة زوجين شابين يتحديان النزاعات السياسية التي تدور بين عائلتيهما في سياق كوميدي، حيث يلعب عبده في الفيلم دور سياسي إيراني مناهض لواشنطن يتزوج ابنه البكر(بن) من ابنة سياسي أمريكي (فال كيلمر) مناهض لإيران تدعى (كيت). بينما يلعب ويليام بالدوين دور(سول) أحد ألمع النخب في واشنطن وواحد من أنجح مديري الحملات السياسية فيها.

يذكر أن الممثل السوري الملقب بـ(جاي) في الولايات المتحدة سبق وشارك في فيلم «مملكة الصحراء» إلى جانب الممثلة الاسترالية نيكول كيدمان، كذلك حجز عبده لنفسه مكاناً في شريط Hologram for the King مع الممثل توم هانكس، إلى جانب تأديته دور في فيلم جديد في سويسرا بعنوان «ع القبلة». الشريط يحكي قصة لاجئ سوري تفارقه زوجته لدى وصولهما إلى سويسرا.

ويعتبر هذا الفيلم الطويل، التعاون الأول بين إيران وهوليوود،في إنتاج الأفلام السينمائية وسيضم ممثلين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط..

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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