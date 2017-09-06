تم الإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة في الدورة الثامنة من المهرجان المستقل للأفلام القصيرة التي أقيمت في العاصمة طهران حيث حصل الفيلم القصير الإيراني «الحيوان» للأخوين بهرام وبهمن أرك على ثلاث جوائز مرموقة.

وأقيم المهرجان في الخامس من سبتمبر / أيلول الجاري بمشاركة مجموعة من الفنانين في القاعة المكشوفة للعرض السينمائي والمسرحي التابعة لمركز التنمية الفكرية والتربوية للأطفال واليافعين.

ويدير المراسم المخرج والممثل السينمائي والتلفزوني «بهمن دادفر» والفنان «أحمد خوانسالاري» اللذين حضرا في بداية الحفل على المنصة ورحبا بالجمهور وقاما بتكريم وإحياء ذكرى السيناريست والمخرج الشهير السينمائي الراحل وحيد نصيريان الذي توفي السنة الماضية على إثر أزمة قلبية.

وحضر الفنان المخرج مسعود أميني تيراني وراء المنصة وشكر حضور حجت الله أيوبي الرئيس الاسبق للمنظمة السينمائية في الحفل ،قائلاً انه يغتنم الفرصة المتاحة كي يشكر جهود أيوبي في تعزيز الفيلم القصير.

واضاف تيراني ان مهرجان الفيلم القصير كان يقام على مدى عدة سنوات، بجانب حفل السينما الإيرانية، لكن هذا العام لدينا تمثال مستقل، ثم كشف عن وسام الكفاءة والإستحقاق (إيسفا) وأهداه إلى المنتج والمخرج ومدير بيت السينما الإيرانية منوتشهر شاهسواري الذي تمنى بعد تقلده الوسام، أياماً مشرقة وناجحة لسينما الأفلام القصيرة.

ثم تم الإعلان عن جوائز ألاقسام المختلفة من سباق المهرجان كما يلي:

وتم منح وسام الكفاءة لفيلم إيسفا القصير للفنان أمير نادري لجهوده الدؤوبة والمستمرة لسنوات عديدة في مجال الفيلم القصير، وسام الكفاءة لأفضل سيناريو لـ بهمن وبهرام أرك لفيلم «الحيوان»، وسام الكفاءة لأفضل إخراج لـ بهمن وبهرام أرك لفيلم «الحيوان»، وسام الكفاءة لأفضل فيلم للفيلم القصير «الحيوان» للأخوين بهمن وبهرام أرك، وسام الكفاءة لأفضل تسجيل وتركيب صوتي لفيلم (الحيوان) للفنان مهدي جواهري زاده، وسام الكفاءة لأفضل فيلم قصير دولي لفيلم «رمز الوقت» من اسبانيا، وسام الكفاءة لأفضل تحرير ومونتاج الفيلم لـ«الزونا» للفنان عماد خدا بخش، وسام الكفاءة لأفضل تصوير لفيلم «الزونا» للمصور أشكان أشكاني، وسام الكفاءة ودبلوم الشرف لأفضل تمثيل لـ محمود نظر علين لفيلم «أصوات»، وسام الكفاءة لأفضل فيلم من نظرة تجريبية لـ آرين وزير دفتري لفيلم «ليس بعد».