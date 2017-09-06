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رقم الخبر: 202259 تاريخ النشر: أيلول 06, 2017 الوقت: 15:28 الاقسام: سياحة  
زیارة إيران باتت محل إهتمام السیاح الإيطالیین خلال السنوات الماضیة

زیارة إيران باتت محل إهتمام السیاح الإيطالیین خلال السنوات الماضیة

أفاد موقع «سكاي اسکانر» (Skayscanner) الإلکتروني المختص بالشؤون السیاحية بأن الإيطالیین سجلوا نموا بنسبة 24.6% في البحث عن تذاکر الطیران إلی إيران خلال الأعوام ما بین 2014 حتی 2016.

ویظهر تقریر «فرانس نیوز» الصادر في أواخر عام 2016 بأن المواطنین الإيطالیین باتوا راغبین في زیارة إيران بعد تقاریر نشروها سیاح بلادهم عقب العودة من إيران علی مواقع التواصل الإجتماعي حیث أثار موجة في تغییر الوجهات السیاحیة للسیاح الإيطالیین بالنسبة لإيران مما أدی إلی تغییر الرتبة العالمیة للدولة وتغییر أذواق أمة .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
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